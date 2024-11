Aymée Nuviola firma un Contrato Editorial Histórico con Peer Music

Miami, FL.- La multiganadora del Grammy, Aymée Nuviola, conocida mundialmente como “La Sonera del Mundo”, ha alcanzado un hito en su carrera al firmar un contrato editorial con Peer Music, la editorial musical más antigua del mundo. Este acuerdo histórico marca un nuevo capítulo en la trayectoria artística de Nuviola y consolida su posición como una de las voces más importantes de la música latina contemporánea.

Peer Music, con más de un siglo de experiencia en la industria musical, ha representado a algunos de los compositores más icónicos de la historia. Al unirse a este prestigioso sello, Aymée Nuviola se une a un legado musical que incluye a leyendas como Irving Berlin, Duke Ellington y Johnny Cash.

“Estoy muy emocionada de unirme a la familia de Peer Music”, expresó Aymée Nuviola. “Es un honor formar parte de una compañía con tanta historia y tradición. Estoy ansiosa por trabajar junto a su equipo y llevar mi música a nuevas alturas”. Aymée Nuviola.

La firma del contrato, que tuvo lugar en Miami, contó con la presencia de figuras destacadas de la industria musical, entre ellas el aclamado productor musical y Vicepresidente de Peer Music, el señor Julio Bagué, quien expresó su entusiasmo por esta nueva alianza. Además, Luis Enrique, el maestro Gonzalo Rubalcaba, Jon Secada, entre otros acudieron en apoyo a Aymée Nuviola.

Este nuevo acuerdo permitirá a Aymée Nuviola expandir su alcance global y fortalecer su presencia en la industria musical. Peer Music se encargará de la administración de sus composiciones y el publishing.

Sobre Aymée Nuviola

Aymée Nuviola ha dejado una huella imborrable en la música latina. Con su estilo único y su poderosa voz, ha ganado múltiples premios y ha actuado en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Su trabajo no solo ha sido reconocido por sus contribuciones a la música, sino también por su capacidad de conectar con su audiencia a un nivel profundo y emocional.

Sobre Peer Music

Peer Music, fundada en 1928, es la editorial musical independiente más grande del mundo. Con oficinas en más de 30 países, la compañía ha sido un pilar en la industria musical, ofreciendo a sus artistas una plataforma para alcanzar audiencias globales. La misión de Peer Music es apoyar a los compositores y artistas en su desarrollo creativo y profesional.

Próximos Proyectos

Con este nuevo acuerdo, Aymée Nuviola tiene planeado lanzar una serie de nuevos proyectos que incluyen colaboraciones con otros artistas de renombre y la creación de música original que seguirá inspirando a sus fans alrededor del mundo. Este acuerdo también abrirá puertas para que Nuviola explore nuevos géneros y fusiones musicales, manteniendo siempre su esencia y autenticidad.

Redes Sociales Peer Music

Instagram: peermusic​

LinkedIn: peermusic​

YouTube: peermusic​

Facebook: peermusic

Redes Sociales Aymée Nuviola

Instagram: aymeenuviolaofficial​

TikTok: @aymeenuviola​

Facebook: aymeenuviola

Aymée Nuviola firma un Contrato Editorial Histórico con Peer Music was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí