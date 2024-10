Aymée Nuviola: La Sonera del Mundo en Gira por Italia

Miami, FL. – La multiganadora del Grammy, Aymée Nuviola, apodada la «Sonera del Mundo», llevará su inconfundible estilo musical a Italia en una gira que promete ser inolvidable. Fusionando géneros como la timba, el son, la salsa y el jazz, Nuviola difunde las raíces cubanas a un público cada vez más amplio, presentando la rica diversidad de su herencia musical.

Criada en una familia de músicos y con una formación clásica rigurosa, Aymée Nuviola ha sabido mezclar diversas influencias en su música, desde el Son cubano hasta la Clásica y la Bossa, creando una timba evolucionada que encanta a audiencias en todo el mundo. Según Nuviola, “los elementos afro siempre han estado presentes en nuestra música, ya sea guaracha, chachachá o mambo. Somos una isla mestiza, y nuestra música ha influido en la música de todo el mundo. Aunque somos una isla pequeña, hemos exportado más de 33 géneros musicales. Tenemos mucho que ofrecer”.

En esta gira italiana, Aymée Nuviola se presentará con su sexteto en tres ciudades:

Milán: Jueves, en el Blue Note (doble set)

Catanzaro: Viernes, en el Festival de Otoño (Piccolo Del Politeama y Teatro Politeama)

Bolonia: Domingo, en el Bravo Cafè

El repertorio incluirá una selección de su nuevo álbum «Bonche», producido con la ayuda de su manager Paulo Simeon y los productores Hilario Bell y Jay Simon. Este álbum presenta una vibrante mezcla de sonidos latinos y raíces afrobeat, destacando la presencia del sensacional pianista Kermit Roig y el percusionista mundialmente reconocido Eduardo Ramos.

“Con Paulo, nos preocupamos de elegir bien el repertorio y que el proceso de grabación sea correcto. Es importante mantener la coherencia y el respeto por lo que eliges cantar. Esto garantiza que las personas no se pierdan lo que van a escuchar”. – Aymée Nuviola

Conocida en Italia por sus aclamadas actuaciones junto a su amigo y gran maestro Gonzalo Rubalcaba en lugares como Bérgamo, Perugia, Roma y Pomigliano, Aymée Nuviola está llamada a dejar una profunda huella entre el público italiano y los profesionales del medio.

Cartel Completo de la Gira:

Aymée Nuviola (voz)

Kermit Roig (piano y teclados)

Julian Avila (guitarra)

Lowell Ringel (bajo)

Hilario Bell (batería)

José Majito Aguilera (percusión)

No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia única de Aymée Nuviola en vivo.

