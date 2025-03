Aymée Nuviola lanza el videoclip “Yo sé en lo que tú estás”

Miami, FL. (Marzo del 2025). – La multiganadora del Grammy, Aymée Nuviola, regresa con fuerza para presentar el nuevo videoclip “Yo sé en lo que tú estás”, parte integral de su reciente álbum «Bonche». La canción, compuesta por Jay Simon, Tirso Luis Pérez y la propia Aymée Nuviola, se sumerge en la tentación del dinero y las consecuencias imprevistas que este puede acarrear. Con la letra enfatizando: “Con tal de buscar billete. En cualquier cosa te metes”, y advirtiendo que “eso no te ayuda”, el tema invita a reflexionar sobre las decisiones impulsadas por la avaricia y las implicaciones que estas pueden tener en la vida personal y profesional.

Un Proyecto con Visión y Calidad

Bajo el prestigioso sello discográfico Worldwide Entertainment & Music, LLC y con la dirección experta del productor Paulo Simeón, este lanzamiento se convierte en una muestra de la innovación y el compromiso artístico de Aymée Nuviola. El videoclip no solo destaca por su potente mensaje, sino también por su alta calidad de producción, reflejando la fusión de talento y creatividad en cada detalle.

El Mensaje Detrás de la Canción

“Yo sé en lo que tú estás” no es solo una propuesta musical; es también una reflexión profunda sobre la sociedad actual, donde la búsqueda del dinero puede llevar a involucrarse en situaciones que, a la larga, resultan perjudiciales. La advertencia implícita en la letra invita a la audiencia a cuestionarse la verdadera utilidad de ciertas decisiones motivadas únicamente por el afán económico, resaltando que, a pesar de las aparentes soluciones, existen consecuencias inesperadas que pueden alterar el curso de una vida.

Un Futuro Prometedor

Con este nuevo lanzamiento, Aymée Nuviola reafirma su posición como una de las artistas más influyentes e innovadoras de la música latina. Su capacidad para integrar mensajes profundos con ritmos contagiosos y producciones visuales de alta calidad la posiciona en la vanguardia del entretenimiento musical. “Bonche” y su videoclip, “Yo sé en lo que tú estás”, se consolidan como hitos que demuestran una vez más que la auténtica música es aquella que invita a la reflexión sin perder su capacidad de encender las pasiones del público.

“Yo sé en lo que tú estás” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video musical en YouTube.

Aymée Nuviola lanza el videoclip “Yo sé en lo que tú estás” was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí