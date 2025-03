Aymée Nuviola Lleva el Sabor de Cuba al Nuevo Especial de PBS «Why You Like It – Decodificando el Sabor Musical»

Miami, FL. – La ganadora del Grammy y aclamada cantante cubana Aymée Nuviola se unirá al revolucionario especial musical de PBS (Public Broadcasting Service), «Why You Like It – Decodificando el Sabor Musical», que se transmitirá en todo el territorio de los Estados Unidos a partir de del 1 de marzo por la noche. Presentado por el genio musical, científico y autor Dr. Nolan Gasser, este programa es una combinación mágica de concierto y conversación que explora la ciencia detrás de la música que amamos.

Producido por el reconocido Gregg Field, el especial es una experiencia interactiva en tiempo real que reúne a una diversidad de artistas galardonados con el Grammy. Entre ellos se encuentran Etienne Charles, Malika Tirolien y la siempre increíble Ledisi, interpretando uno de sus éxitos más populares, «Anything for You».

El Dr. Nolan Gasser profundizará en la interpretación de «Chan Chan» por Aymée Nuviola, tema incluido en su álbum ganador del Grammy, «A Journey through Cuban Music». «Chan Chan» es una canción icónica de la música cubana que captura la esencia de la tradición musical de la isla. A través de su interpretación, Aymée destaca la importancia cultural y emocional de este clásico, transportando a la audiencia a los parajes de Alto Cedro y Mayarí.

La letra de «Chan Chan» narra el encuentro entre Juanita y Chan Chan, evocando imágenes vívidas de la cultura y geografía cubanas. La canción es más que una melodía; es una narración que refleja la riqueza histórica y el espíritu del pueblo cubano. El especial busca no solo presentar una actuación, sino también decodificar los elementos que hacen que esta canción resuene profundamente en quienes la escuchan.

Aymée Nuviola compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto: «Es un honor participar en este especial que celebra la diversidad musical y explora los elementos que hacen que la música sea tan poderosa. Interpretar ‘Chan Chan’ es siempre una experiencia emotiva, y estoy emocionada de compartir esta canción con una audiencia más amplia a través de PBS (Public Broadcasting Service)».

«Why You Like It – Decodificando el Sabor Musical» promete ser un viaje inolvidable a través de diferentes géneros y estilos, mostrando cómo la ciencia y el arte se entrelazan para crear experiencias musicales impactantes. El especial invita a los espectadores a descubrir por qué ciertas canciones nos emocionan y cómo la música influye en nuestras vidas a nivel profundo.

No pierda la oportunidad de sintonizar este innovador programa y sumergirse en una exploración única de la música con Aymée Nuviola, el Dr. Nolan Gasser y otros artistas de renombre.

