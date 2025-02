Aymée Nuviola, multiganadora del Grammy, estrena el videoclip de «Yo Tuve Un Sueño»

Miami, FL. – La aclamada cantante y compositora cubana Aymée Nuviola, reconocida internacionalmente y multiganadora del Grammy, presenta el emotivo videoclip de su canción «Yo Tuve Un Sueño», parte de su más reciente producción discográfica titulada «Bonche». Bajo la magistral dirección de Paulo Simeón, el video ofrece una experiencia visual que complementa la profundidad lírica y musical del tema.

«Yo Tuve Un Sueño» es una exploración íntima de la disyuntiva entre un sueño idealizado y la realidad. A través de una narrativa potente y melodías cautivadoras, la canción refleja el deseo de la narradora por permanecer en un mundo onírico, evitando así el dolor y la decepción que conlleva la consciencia. La letra revela un anhelo profundo por la presencia y el amor de una figura masculina, referida cariñosamente como «Papi», quien en el sueño se manifiesta con caricias, besos, palabras de afecto y canciones. Al despertar, esta fantasía se desvanece, enfrentando a la protagonista con la ausencia y la falta de reciprocidad en el mundo real. El deseo de seguir dormida se convierte en una súplica desesperada para escapar de una realidad dolorosa.

«Esta canción nace de lo más profundo de mi corazón», comparte Aymée Nuviola. «Todos hemos tenido ese sueño del que no queremos despertar, donde todo es perfecto y nos sentimos plenamente amados. Quise capturar ese sentimiento y compartirlo con el mundo, para que sepan que no están solos en esa experiencia.»

El videoclip, dirigido por Paulo Simeón, es una obra de arte visual que complementa a la perfección la emotividad de la canción. Con imágenes oníricas y simbólicas, Simeón logra transportar al espectador al universo interno de la protagonista, fluctuando entre la calidez del sueño y la fría realidad.

Sobre «Bonche»

El álbum «Bonche» es una celebración de la herencia musical cubana y una muestra del innovador espíritu artístico de Aymée Nuviola. Fusionando ritmos tradicionales con influencias contemporáneas, el disco ofrece una experiencia auditiva vibrante y llena de matices. «Yo Tuve Un Sueño» se destaca como uno de los temas más personales y emotivos de la producción.

Trayectoria de Aymée Nuviola

Conocida como «La Sonera del Mundo», Aymée Nuviola ha dejado una huella imborrable en la escena musical internacional. Su versatilidad artística la ha llevado a explorar diversos géneros, desde el jazz latino hasta la timba y la música electrónica, siempre manteniendo sus raíces cubanas. Entre sus logros se destacan múltiples premios Grammy y colaboraciones con artistas de renombre mundial. Además, Aymée es reconocida por su papel protagónico en la serie biográfica sobre Celia Cruz, donde interpretó a la legendaria cantante.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de «Yo Tuve Un Sueño», una canción que invita a reflexionar sobre los deseos más profundos y las realidades que enfrentamos. El videoclip ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Aymée Nuviola y en todas las plataformas digitales.

Además de este lanzamiento, Aymée continúa trabajando en nuevos proyectos que prometen sorprender y emocionar a su público. Mantente atento a sus redes sociales para enterarte de todas las novedades y formar parte de esta emocionante etapa en su carrera.

Instagram @aymeenuviolaofficial

Facebook Aymee Nuviola

TikTok @aymeenuviola

Tumbao Media Productions

Aymée Nuviola, multiganadora del Grammy, estrena el videoclip de «Yo Tuve Un Sueño» was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí