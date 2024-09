Aymée Nuviola, Multiganadora del Grammy, Presenta su Nuevo Videoclip “No Quiero Llanto” del Álbum “Bonche”

Miami, FL. – La reconocida cantante y compositora Aymée Nuviola, galardonada con múltiples premios Grammy. Además, recientemente nominada por su participación en el álbum de Latin Jazz “Busco Tu Recuerdo” de Sammy Figueroa junto a Gonzalo Rubalcaba, lanza su nuevo videoclip “No Quiero Llanto”, una de las canciones más destacadas de su reciente álbum “Bonche”.

“No Quiero Llanto” es una pieza musical que se perfila como un himno de esperanza y fe, con una letra profundamente inspiradora que resuena con la alabanza a Dios. La canción combina ritmos caribeños con influencias del Afrobeat, creando una experiencia auditiva única que celebra la diversidad cultural y espiritual.

El álbum “Bonche”, producido por Paulo Simeón, Hilario Bell y Jay Simon, ha sido recibido con gran entusiasmo por críticos y fans por igual. Aymée Nuviola, conocida como “La Sonera del Mundo”, ha logrado una vez más capturar la esencia de la música latina y caribeña, ofreciendo una propuesta innovadora y vibrante.

Aymée Nuviola comentó sobre su nuevo trabajo: “Con ‘Bonche’, he querido crear una experiencia musical que no solo haga bailar a la gente, sino que también les inspire y les llene de esperanza. ‘No Quiero Llanto’ es una canción muy especial para mí, y espero que toque los corazones de todos los que la escuchen.”

El videoclip de “No Quiero Llanto” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y promete ser un éxito rotundo, consolidando aún más la posición de Aymée Nuviola como una de las artistas más influyentes de la música latina contemporánea.

