Aymée Nuviola Nominada al Latin Grammy junto a Sammy Figueroa y Gonzalo Rubalcaba

Miami, FL. – La multiganadora del Grammy y Latin Grammy, Aymée Nuviola, ha sido nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino por la más reciente producción, “Busco Tu Recuerdo” de Sammy Figueroa junto a Gonzalo Rubalcaba. Esta nominación llega en un año muy especial, ya que la Academia Latina de la Grabación celebra su 25 aniversario.

“Es un gran honor para mí haber sido nominada Mejor Álbum de Jazz Latino junto a Sammy Figueroa y Gonzalo Rubalcaba en el año de su 25 aniversario”, expresó Aymée Nuviola. “Agradezco enormemente a la Academia Latina de los Grammy y a todos mis colegas miembros por haber considerado nuestro trabajo en medio de una celebración tan importante. ¡Dios los bendiga!”. – agregó Aymée Nuviola

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo en la ciudad de Miami el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center y será transmitida en vivo por Univisión a partir de las 7 pm hora del Este de los Estados Unidos.

“Busco Tu Recuerdo” es una obra maestra del Latin Jazz creando una experiencia musical única que celebra la riqueza cultural de nuestras raíces.

