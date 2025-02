Aymée Nuviola se presentará en el Montreux Jazz Festival Edición Miami el 2 de marzo

Miami, FL. – Tras lograr un rotundo sold out en el Jazz Faena Theater Series en Miami Beach, la aclamada artista cubana Aymée Nuviola se prepara para deslumbrar en el prestigioso Montreux Jazz Festival Edición Miami el próximo 2 de marzo. Reconocida por su poderosa voz y su fusión de ritmos cubanos con jazz contemporáneo, Aymée promete una actuación inolvidable que conectará con el alma de los asistentes.

«Es un honor ser parte del Montreux Jazz Festival Edición Miami, compartiendo escenario con tantos músicos icónicos. Estoy emocionada de llevar un pedacito de mi Cuba a este encuentro de culturas y sonidos», expresó Aymée Nuviola.

“La Descarga” será presentada por Jon Batiste & Cimafunk y contará con la participación de leyendas de la música como Chucho Valdés, Paquito D’Rivera, Ibrahim Maalouf, Hamilton de Holanda, Yilian Cañizares, Yissy Garcia, Brenda Navarrette, Robe L Ninho, Victor Campbell Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martínez, Sammy Figueroa, Emily Estefan, Alfredo Rodríguez, Monsieur Periné, entre otros. Este elenco estelar convierte al Montreux Jazz Festival Edición Miami en un evento imperdible para los amantes del jazz y la música latina.

Sobre Aymée Nuviola

Conocida como «La Sonera del Mundo», Aymée Nuviola ha ganado múltiples premios Grammy por su excepcional contribución a la música. Su habilidad para combinar el jazz, la timba, el son cubano y la salsa le ha ganado reconocimiento internacional y un lugar destacado en la escena musical global.

Detalles del evento

Fecha: 2 de marzo

2 de marzo Lugar: The Hangar in Coconut Grove, Miami, FL.

The Hangar in Coconut Grove, Miami, FL. Entradas: Disponibles en el sitio oficial del festival y en puntos de venta autorizados.

Acerca del Montreux Jazz Festival Edición Miami

El Montreux Jazz Festival, fundado en 1967 en Suiza, es uno de los eventos más prestigiosos y longevos en el panorama musical internacional. Su edición en Miami es una extensión de este legado, adaptando la esencia del festival europeo a la vibrante y multicultural ciudad de Miami.

Este año, el festival busca ser un punto de encuentro para la innovación musical y el intercambio cultural, ofreciendo una plataforma para tanto artistas consagrados como emergentes. Los asistentes podrán disfrutar de conciertos, talleres, paneles de discusión y actividades interactivas que celebran la riqueza del jazz y sus fusiones con otros géneros.

Adquisición de Entradas

Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial del festival www.montreuxjazzfestivalmiami. com y en puntos de venta autorizados. Se recomienda adquirir las entradas con antelación debido a la alta demanda esperada. Existen diferentes categorías de tickets, incluyendo opciones VIP que ofrecen ventajas exclusivas como asientos preferenciales y acceso a zonas privadas.

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche mágica, donde la pasión y el talento se fusionan en el escenario para ofrecer una experiencia única e inolvidable.

Contacto de Prensa

Charlie Pérez

​info@tumbaomediaproductions.com

