Aymée Nuviola y Capitán V Estrenan Nuevo Sencillo “Cero Estrés Cero Depresión”

Miami, FL. – La aclamada cantante y compositora cubana, Aymée Nuviola, multiganadora del Grammy y conocida mundialmente como “La Sonera del Mundo”, se une al talentoso artista Capitán V para presentar su nuevo sencillo titulado “Cero Estrés Cero Depresión”. Esta canción, llena de energía y motivación, llega en un momento crucial para ofrecer inspiración y apoyo a quienes enfrentan desafíos emocionales en la sociedad actual.

“Cero Estrés Cero Depresión” es una vibrante mezcla de ritmos tropicales y letras poderosas que invitan a los oyentes a dejar atrás las preocupaciones y encontrar la fuerza interior para enfrentar la vida con una actitud positiva. La colaboración entre Aymée Nuviola y Capitán V ha resultado en una pieza musical que no solo hará bailar a todos, sino que también ofrecerá un mensaje de esperanza y resiliencia.

Sobre Aymée Nuviola

Aymée Nuviola, con una carrera que abarca décadas, ha sido galardonada con múltiples premios Grammy y es reconocida por su capacidad para capturar la esencia de la música latina y caribeña. Su estilo único y su voz inconfundible la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la música tropical. A lo largo de su carrera, Aymée ha trabajado con numerosos artistas de renombre y ha llevado su música a escenarios de todo el mundo.

Sobre Capitán V

Capitán V, conocido por su estilo innovador y su energía contagiosa, aporta una nueva dimensión a “Cero Estrés Cero Depresión”. Su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales y su carisma en el escenario han capturado la atención de una audiencia global. Esta colaboración con Aymée Nuviola marca un hito en su carrera y promete ser un éxito rotundo.

Un Mensaje de Esperanza

Con “Cero Estrés Cero Depresión”, queremos ofrecer una canción que no solo sea divertida y bailable, sino que también tenga un impacto positivo en la vida de las personas”, comentó Aymée Nuviola. “Esperamos que esta canción se convierta en un recordatorio de que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay una manera de encontrar la alegría y la motivación para seguir adelante”.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, y YouTube. Además, se ha lanzado un video musical que complementa la energía y el mensaje de la canción, disponible en el canal oficial de YouTube de Aymée Nuviola.

