Aymée Nuviola y Milly Quezada: Un Encuentro de Amigas en el Escenario del Hard Rock Live Hotel en Miami

Miami, FL.- La noche del concierto de Milly Quezada en el Hard Rock Live Hotel fue testigo de un encuentro espectacular entre dos grandes amigas y estrellas de la música latina: Milly Quezada y Aymée Nuviola. El evento, que tuvo lugar en Miami, Florida, se convirtió en una celebración inolvidable cuando Milly Quezada invitó a su amiga Aymée Nuviola a compartir el escenario, deleitando a todos los presentes.

Durante el concierto, Milly Quezada interpretó todos sus éxitos musicales, cautivando al público con su energía y carisma. La reina del merengue hizo gala de su impresionante repertorio, que ha sido la banda sonora de muchas generaciones. La sorpresa de la noche llegó cuando Milly invitó a Aymée Nuviola a unirse a ella en el escenario, un momento que sin duda quedará en la memoria de todos los asistentes.

Cabe destacar que Aymée Nuviola ha tenido un año prolífico en cuanto a proyectos musicales se refiere. Ha lanzado una nueva producción llamada «Bonche» y un sencillo titulado «Cero Estrés, Cero Depresión» junto a Capitán V. Además, Aymée fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Latin Jazz junto a Sammy Figueroa y Gonzalo Rubalcaba.

Por otro lado, Milly Quezada también ha estado muy activa en la escena musical. Ha trabajado en varios proyectos musicales a lo largo del año, incluyendo colaboraciones y el lanzamiento de un EP titulado #Flashback, el cual incluye temas como: Yo No Te Dije Adiós, A Pesar Que No Estás Aquí, Tu Amor Es Vital, Gaviota, Mal Amor y Fiebre Juvenil.

El encuentro entre estas dos grandes artistas no solo fue un momento especial para los fans presentes, sino también una muestra de la profunda amistad y respeto mutuo que comparten. Aymée y Milly demostraron una vez más que la música es un puente que conecta corazones y culturas.

