AZ “La élite” y Macabro12 se unen en “Rapsodia”

Caracas, diciembre 2020.- AZ “La élite” se ha convertido en uno de los artistas más constantes de este 2020. El cantante no ha dejado de mostrar su talento durante todo el año, logrando incluso hacer historia dentro de la radio venezolana al llegar al #1 del Record Report y debutar en la misma cartelera con otro tema en el #2.

Ahora, el cantautor lanzó el pasado 10 de diciembre el tema “Rapsodia” junto a Macabro12, en el que además demuestra su gran versatilidad musical y vocal, pues se trata de una balada fusionada con sonidos del agrado de AZ. “Esto es un compilado de distintos géneros en el que está el jazz, rock, pop, hip hop. Es una propuesta distinta y trascendental. Definitivamente es música verdadera lo que estamos haciendo”, asegura.

Desde que comenzó en la música, “La élite” ha tratado de colaborar con artistas que le sumen a su carrera. “Este feat nació de un respeto de mi parte por su trayectoria y trabajo (la de Macabro). Me gusta mucho el rap con buen contenido en letra y él es uno de los mejores poetas que he escuchado de mi país representando ese género”, cuenta. “Él es un tipo bien maduro, con un nivel de conciencia elevado al plasmar sus letras. Cuando hicimos el tema salió casi de inmediato, él tuvo objeciones con lo que yo hice y literalmente lo que él hizo me paró los pelos por la energía del primer verso”, complementa el cantante.

Macabro12, por su parte, está complacido de haber sumado su hip hop a este buen tema. “Mi aporte en esta obra es totalmente lo que soy. Fue una experiencia cósmica, con orden, organización y armonía. Pocas veces se consigue esa conexión entre artistas, cuando se hace posible he ahí lo cósmico. En lo personal desde el primer minuto que conversamos supe que era un hermano quien estaba al otro lado del teléfono, al vernos, me dejó saber que así era”, comenta el rapero.

“Rapsodia” es una canción que abarca dos importantes etapas que se viven con el fin de una relación: Desamor y superación. Eso podrá disfrutarse en el videoclip del tema, dirigido por Elier Alvarado.

Mientras tanto, AZ “La élite” se prepara para lanzar su disco “Sólido”, que ya se encuentra en la etapa final de producción. “Está en proceso de mezcla y máster para salir. Estamos haciendo un trabajo bien bonito a nivel audiovisual con eso, pero también en paralelo estoy haciendo un par de temas de “perreo”, bien movidos porque a la gente no solo le gusta escuchar de mí lo melancólico, también disfrutan el tipo maloso en pro de la rumba… Sobre todo las mujeres”, asegura.

