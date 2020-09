Bailarines venezolanos mostrarán sus propuestas en el Comunidad Dance Festival

Con el fin de incentivar a los jóvenes de Venezuela a mostrar sus propuestas coreográficas y creatividad, bailarines de varios estados del país competirán desde sus casas, a través de videos grabados, en lo que será la primera edición del Comunidad Dance Festival a realizarse en el mes de noviembre.

Los productores de la competencia virtual, destacaron la importancia de apoyar e incentivar a nuestra juventud a que durante estos días de confinamiento, puedan invertir su tiempo en habilidades artísticas y creativas, que les brinden un poco de entretenimiento a pesar de la situación actual.

La idea surgió dados los comentarios de bailarines de diversas academias, quienes esperaban con ansias las tradicionales competencias que se llevaban a cabo en distintos puntos del país. Es por ello, que dado el interés de los participantes en mostrar su arte, su creatividad y su formación; los productores idearon un formato virtual para la competencia, la cual será transmitida por la plataforma YouTube con la compilación de todas las propuestas recibidas.

El Comunidad Dance Festival contará con 4 categorías: Urbano, Comercial, Lirico y Fusión Juvenil Nacional; siendo esta última, una propuesta en la que no solo los bailarines del país mostrarán sus coreografías; sino que con esta categoría, se quiere también proyectar los temas musicales de jóvenes artistas venezolanos, logrando así una fusión perfecta para mostrar al mundo nuestro talento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 24 de octubre mediante el correo comunidaddancefestival@gmail.com donde a su vez podrán conocer todos los detalles de esta competencia virtual de baile.

