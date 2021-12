Santa Rita, Edo. Zulia: Balacera deja un saldo de 7 muertos en la plaza El Mene,

La noche de este miércoles 15 de diciembre se registró una fuerte balacera entre la Dirección de Investigación Penales (DIP) cuerpo adscrito a la Policía Nacional (PN) y antisociales, dejando un saldo de siete fallecidos, según se conoció de manera extraoficial y reportó el periodista Jhorman Cruz.

El suceso ocurrió en la plaza El Mene, municipio Santa Rita del estado Zulia y los maleantes habrían escapado por el lago.

La información, hasta el momento, sigue en desarrollo y los cuerpos de seguridad continúan las investigaciones.

