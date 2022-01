Balance del año 2021



Cantv atendió 38.861 averías en el estado Falcón

Las cuadrillas técnicas de la Empresa conectaron nuevamente a comunidades afectadas por el hurto y vandalismo contra las redes, así como por daño generado por deterioro en medios de transmisión.

Cantv solventó en el estado Falcón un total de 38.861 averías en los medios de transmisión que conectan los servicios de telecomunicaciones a suscriptores, residenciales y comerciales, mediante trabajos durante el año 2021.

Las labores de las cuadrillas técnicas de la Empresa solucionaron incidencias causadas por deterioro, hurto y vandalismo. Las maniobras para recuperar la conectividad formaron parte del Plan de Resolución Integral de Averías.

La compañía atendió a comunidades afectadas por el hurto y vandalismo de redes, tales como Josefa Camejo y Modelo, en el municipio Carirubana. En Dabajuro fue conectado el sector La Sabana y se ejecutaron trabajos en las urbanizaciones La Coromoto y Villa del Mar.

Adicionalmente, se recuperaron los tramos de fibra óptica Coro- La Cruz de Taratara y Coro- Puerto Cumarebo, mediante el reemplazo de cuatro kilómetros de red. También se efectuaron labores de modernización en Nodo que provee los servicios a la población de Mirimiri.

“Se solventaron 896 averías con la recuperación del equipo de transmisión en la sala Dslam de la central en Puerta Maraven, en Punto Fijo, y se brindó atención a la reparación de averías masivas y no masivas”, destacó Bickford Castro, Gerente de Tecnología y Operaciones (E) Falcón.

Agregó que en Punto Fijo también fueron realizados trabajos en la red de fibra óptica, a la altura del tramo Puerto Maraven-Pueblo Nuevo. La acción contempló la sustitución de 1.2 km de red para restituir servicios a 2.392 usuarios de los sectores Tacuato, Buena Vista y Pueblo Nuevo.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, continúa desplegada a escala nacional para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a suscriptores residenciales y comerciales.

