Balance del año 2021: Cantv reparó 75.340 averías en el estado Zulia

Cantv reparó 75.340 averías en el estado Zulia

Las cuadrillas técnicas y especializadas de la Empresa atendieron incidencias en las redes de transmisión de la entidad, mediante labores desarrolladas en el marco del Plan de Resolución Integral de Averías.

Cantv solventó en el estado Zulia 75.340 averías en los medios de transmisión que garantizan los servicios de telecomunicaciones a suscriptores, residenciales y comerciales, durante labores llevadas a cabo en el transcurso del año 2021.

La Empresa atendió daños en las redes causados por deterioro, hurto y vandalismo, mediante la reposición y reemplazo de cables, empalmes, reparaciones y pruebas de conexión. Esta acción formó parte del Plan de Resolución Integral de Averías.

En tal sentido, las cuadrillas técnicas solucionaron 55.675 incidencias en los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, La Concepción, Mara, Ciudad Ojeda y Lagunillas. Entre las localidades atendidas estuvieron San Francisco, Sierra Maestra, San Felipe, Villa Bolivariana y Manzanillo.

En la Costa Oriental del Lago la compañía reparó 19.665 afectaciones para conectar nuevamente a usuarios de las zonas residenciales Las Acacias y Punto Fijo. También fueron beneficiados suscriptores comerciales de la Calle Rosario del Casco Central del municipio Cabimas.

“Los trabajos también contemplaron la canalización de redes, mantenimiento correctivo y la implementación de medidas de seguridad para garantizar el resguardo de la infraestructura”, destacó Jonathan Matheus, gerente de la Gerencia General de Tecnología y Operaciones en la región Occidente.

Agregó que también se realizó mantenimiento de equipos tecnológicos en las centrales de la Empresa, la cual incluyó limpiezas y adecuaciones en los sistemas de las salas de Datos. Resaltó que igualmente se efectuó configuración en Nodo para restituir servicios a 1.500 suscriptores del sector Campo Concepción, municipio Jesús Enrique Losada.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, reitera su compromiso de mantenerse desplegada en todo el país para garantizar el acceso a las telecomunicaciones.

