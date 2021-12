“Balance” es el nombre del primer EP de Pablo

El cantautor venezolano, PABLO, llenó a lo largo de este año sus redes sociales con buena música. A principios de agosto hizo formalmente su lanzamiento como solista con el tema “La única”, canción inspirada por su mamá y luego le siguieron sencillos como “La carta”, inspirada por una ruptura que no quería asimilar y “Nos queremos”, inspirada por las ocurrencias de una relación que todavía atesora mucho; los cuales forman parte de este primer EP “Balance”, disponible desde hace algunos días en las plataformas digitales de música y en el cual también se puede disfrutar de dos estrenos “El secreto” y “Te perdí”.

Cada tema que conforma esta placa discográfica fue compuesto y producido por el propio Pablo siempre acompañado por otros coautores que le brindan ese ritmo pop urbano mezclado con otros estilos, que tanto ha gustado a quienes escuchan su música.

Cada sencillo va acompañado por su material visual bajo la dirección y producción de Víctor Márquez de 727 The Production Lab (@727productionlab) y pueden disfrutar cada uno de estos videos en su canal oficial de Youtube “Pablo” (https://www.youtube.com/channel/UC2Bj6GpDVBZnG_htoiN8MWw/videos).

“BALANCE está inspirado en varias historias y momentos felices y tristes que como a todos, me ha tocado experimentar. Canciones enfocadas en la esencia que mi voz le puede dar”, comenta el artista. Este EP contiene también un tema llamado “Coco” que fue lanzado en junio del año pasado pero que el cantante quiso compartir con quienes se han sumado recientemente a seguir su carrera.

