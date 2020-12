Balbas Continúa Cosechando Exitos De Otro Mundo Con “Marciana”

Con una propuesta fresca de música urbana, el cantautor se prepara para el estreno de su primera producción musical

El cantante venezolano Balbas se prepara para iniciar el año 2021 con el estreno de su primer disco “Resiliencia”. Esta producción de Pop Urbano contiene 6 temas, con influencias que van desde el reggae hasta la soca y la cumbia, pero firme en el propósito de que su contenido no denigre a la mujer.

– “Hago música fresca, que permita a todos disfrutar y bailar o simplemente cantar en cualquier espacio, sin importar la edad, sin lenguaje ofensivo, elevando el respeto y aprecio hacia la mujer. Nada es más emocionante que hagan himnos de tus temas en cada declaración de amor”, comenta el cantautor.

“Resiliencia” fue grabado en Reddot Recordings Miami y su nombre corresponde a todas aquellas adversidades superadas por el artista, que lejos de hacerlo desistir en sus propósitos artísticos, le han fortalecido para avanzar. En esta producción se encontrarán temas como: “Marciana”, “Dámelo”, “Sígueme”, Que será”, “Mejor que ayer” y “Pegaíto”.

En Venezuela dio sus primeros pasos en la música vallenata integrando agrupaciones como “Sampao”. En 2012, luego de la separación de la banda, debuta como solista alcanzando ser premiado como “Cantante Impacto 2012”, “Cantante Nacional del Género Urbano 2013” y “Cantante de mayor proyección internacional 2017” por la Organización Mara de Oro de Venezuela.

Después del éxito en redes sociales de su primer sencillo “Marciana”, Balbas está preparado para elevar su carrera a la internacionalización, quien ya tiene en la mira países como Colombia, Perú, Chile y México. Siempre con la visión de proyectar lo mejor del talento venezolano.

