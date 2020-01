Baltimore, EEUU: Cinco muertos y 12 heridos en un tiroteo

Doce personas resultaron baleadas y cinco de ellas fallecieron en ocho tiroteos distintos ocurridos durante el fin de semana en Baltimore, informaron las autoridades.

El primero de los tiroteos del sábado 11 de enero se reportó alrededor de las 2:30 de la mañana e involucró a tres víctimas, todas del sexo femenino, que fueron encontradas con aparentes heridas de bala dentro de un vehículo en el sector noreste de la ciudad. Una mujer de 28 años murió poco después de llegar al hospital.

Pocas horas después, policías que respondieron a un tiroteo en el sureste de Baltimore encontraron a un hombre de 46 años con un disparo en la pierna. Más tarde, una segunda víctima, un hombre de 40 años, ingresó a un hospital para ser atendido de una herida de bala en la pierna.

Poco después de las 2:30 de la tarde del sábado 11-E, la policía encontró el cuerpo de un hombre baleado en el sureste de Baltimore. Menos de media hora después se registró un tiroteo en el centro de la ciudad en el que un hombre de 37 años resultó herido.

Un hombre de 38 años fue encontrado con una herida de bala alrededor de las 7 de la noche del sábado en el noreste de Baltimore.

Alrededor de una hora después se registró otro tiroteo en el suroeste de la ciudad, en donde un hombre murió y otro resultó herido. Otro incidente minutos después en el noreste de la ciudad causó la muerte de un hombre de 37 años.

La jornada violenta del sábado 1-E finalizó poco antes de las 11 de la noche, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años en el noroeste de Baltimore.

La ciudad registró 348 asesinatos el año pasado, el quinto consecutivo con al menos 300 y el año más violento per cápita en su historia.

