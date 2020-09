Banco Central de Brasil proyecta caída del PBI de 5% en 2020 y crecimiento de 3,9% en 2021.

Banco Central revisa la estimación de caída del PIB en 2020 de 6.4% a 5%. La institución sostiene que la reanudación de la actividad económica está siendo más rápida de lo esperado. Sin embargo, cita incertidumbres sobre el ritmo de recuperación en el último trimestre de este año.

El Banco Central de Brasil revisó su proyección para la caída de la economía brasileña en 2020 y comenzó a estimar una retracción del 5% en el Producto Interno Bruto (PIB). El pronóstico está en el informe de inflación publicado el jueves (24).

La anterior expectativa de la institución, publicada en junio, era de una mayor caída en el nivel de actividad este año, del orden del 6,4%.

El Banco Central de Brasil evaluó que los indicadores apuntan a una recuperación parcial «con un patrón similar a lo que ocurre en otras economías, donde los sectores más directamente afectados por la distancia social siguen deprimidos».

Según la institución, la nueva proyección del PIB de este año considera un «marcado crecimiento» de la actividad en el tercer trimestre, «influenciado por las medidas gubernamentales para combatir los impactos económicos de la pandemia y por el regreso gradual a los niveles de consumo vigentes antes del período de aislamiento social».

Sin embargo, el BC evaluó que, a partir del último trimestre del año, hay más incertidumbre de la habitual sobre el ritmo de recuperación. Se espera que la tasa de crecimiento se enfríe, en parte por la disminución esperada en las transferencias de recursos extraordinarios a familias [reducción del monto de la ayuda de emergencia de R$ 600 a R$ 300].

Para el mercado financiero, el PIB se contraerá un 5,05% este año.

El Banco Mundial predice una caída del 8% en el PIB brasileño en 2020.

El Fondo Monetario Internacional estima una contracción del 9,1% para la economía brasileña.

En los primeros tres meses de 2020, la economía brasileña cayó un 1,5% y, entre abril y junio, una caída récord del 9,7%.

El Banco Central estimó un crecimiento del 3,9% del PIB brasileño en 2021. Este valor está por encima de las expectativas del mercado financiero, que prevé un aumento del 3,5% para la economía brasileña el próximo año.

«Esta perspectiva está condicionada al escenario de continuidad de las reformas y mantenimiento del actual régimen fiscal, asegurando el equilibrio de las cuentas públicas de largo plazo, y presupone un enfriamiento de la pandemia, con un aumento paulatino de la movilidad y un retorno progresivo a los patrones de consumo vigentes antes de la período de distanciamiento social ”, informó la institución.

Inflación Brasil

El BC también informó que su estimación de inflación para 2020, medida por el Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor (IPCA), disminuyó de 2.4% (en junio de este año) a 2.1%.

Los pronósticos de BC están por debajo del piso objetivo de inflación. Este año, la meta central de inflación es del 4% y se habrá cumplido oficialmente si el IPCA oscila entre el 2,5% y el 5,5%. Cuando las estimaciones de inflación están en línea o por debajo de la meta, el BC puede reducir las tasas de interés. Cuando los pronósticos están por encima de la trayectoria esperada, la tasa Selic es alta. Si no se cumple el objetivo, el BC debe escribir una carta pública explicando las razones.

El BC repitió que la inflación al consumidor debería subir en el corto plazo. “El incremento temporal de los precios de los alimentos y la normalización parcial del precio de algunos servicios contribuyen a este movimiento, en un contexto de recuperación de los índices de movilidad y del nivel de actividad”, evaluó.

Para 2021 y 2022, en el escenario de mercado (Selic y tipos de cambio proyectados por los bancos), el Banco Central proyectó una inflación de 2.6% y 3.1%, respectivamente. En junio, las dos proyecciones estaban en 2.6%. El mercado predice que la inflación oficial será del 1,99% este año y del 3,01% en 2021.

Tasa de interés Brasil

En cuanto a la tasa de interés básica, que se encuentra en el mínimo histórico de 2% anual, el BC informó que el «espacio restante para el uso de la política monetaria [nuevos recortes de intereses], si lo hubiera, debería ser pequeño».

«En consecuencia, cualquier ajuste futuro al actual grado de estímulo se produciría con un gradualismo adicional y dependerá de la percepción de la trayectoria fiscal [comportamiento de las cuentas públicas]», agregó.

Los economistas del mercado financiero estiman que la tasa de interés básica se mantendrá en el nivel actual de 2% anual, el mínimo histórico, hasta octubre de 2021, cuando aumentaría a 2.5% anual. La expectativa de los economistas de las instituciones financieras es que la tasa Selic aumente al 2,88% anual en enero de 2022, al 3% anual en febrero y al 3% anual en marzo de ese año.

FUENTE. https://www.brasileconomia.com/

Banco Central de Brasil proyecta caída del PBI de 5% en 2020 y crecimiento de 3,9% en 2021 was last modified: by

En : Economía