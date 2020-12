Bancos Venezolanos aumentan límites diarios de operaciones, LISTADO

BANCO OPERACIÓN LÍMITE DIARIO Banco de Venezuela Transferencias a otros bancos para clientes naturale 250.000.000 Transferencias a otros bancos para clientes jurídicos 300.000.000 PagoClave a través de SMS 50.000.000 PagoClave banca electrónica 100.000.000 Banesco Transferencias a mismo titular y terceros a otros bancos de personas naturales 700.000.000 Transferencias a mismo titular y terceros a otros bancos de personas jurídicas 5.000.000.000 Transferencias dentro del mismo banco Disponible en cuenta Operaciones en Punto de Venta Banesco y de otros bancos con TD Banesco 500.000.000 Pago Móvil Banesco a personas 100.000.000 Pago Móvil Banesco a comercios 500.000.000 Banco Mercantil Tpago Mercantil a terceros en el Banco 200.000.000 Tpago a personas otros bancos 100.000.000 Transferencia a terceros en Mercantil Disponible en cuenta Transferencia a otros bancos 300.000.000 Banplus Pagoplus entre personas (P2P) 300.000.000,00 Pago a Comercios (P2C) es de 500.000.000,00 Pagos a terceros Banplus 1.500.000.000 Persona natural Transferencias a otros bancos y pagos de TDC 500.000.000,00 Persona jurídica las transferencias a otros bancos y pagos a TDC de otros bancos 3.000.000,00 BOD Fondo Común Pago Móvil a personas 200.000.000 Pago móvil a comercios 500.000.000 Transferencia a otros bancos mismo titular, Persona natural 500.000.000 Transferencia a otros bancos mismo titular, Persona jurídica Disponible en cuenta Transferencia a otros bancos terceros, Persona natural 400.000.000 Transferencia a otros bancos terceros, Persona jurídica 4.000.000.000 Transferencias entre cuentas BFC, natural y jurídicas Disponible en cuenta Provincial Puntos de Venta 500.000.000 Transferencia mismo titular 300.000.000 Transferencias otros bancos 100.000.000 Pago a Comercios (mismo banco) 300.000.000 Pago a Comercios (otros bancos) 400.000.000 Recargas de Saldo Digitel Mínimo 200.000,00, Máximo 30.000.000 Recargas de Saldo Movistar Mínimo 200.000,00, Máximo 30.000.000

En : Economía