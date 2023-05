Bandas medias de espectro radioeléctrico generan oportunidad para 5G en América Latina

Las asignaciones en las bandas de 2,5 GHz y 3,5 GHz representan una oportunidad para que América Latina y el Caribe incremente la cantidad de redes 5G.

BUENOS AIRES, 24 de mayo de 2023.- Las “bandas medias” posibilitaron el despliegue de las primeras redes de 5G en América Latina y el Caribe, particularmente con el desarrollo de la banda de 3,5 GHz. Esta misma porción, sumado a la de 2,5 GHz, permitirán un mayor desarrollo de la tecnología, tal cual se puede leer en el nuevo estudio de 5G Americas “Panorama del espectro de bandas medias para redes móviles en América Latina 2023”, que analiza la situación de bandas de frecuencia para servicios móviles en el rango 1 – 6 GHz a nivel regional.

El estudio remarca que tanto la banda de 3,5 GHz fue un gran disparador de los servicios 5G en la región. Mercados como Chile, México, Perú y la República Dominicana utilizan esta porción del espectro para el desarrollo de sus redes 5G. En Brasil, la licitación de esta banda recibió también el nombre de “Licitación 5G”, en ese mercado los operadores desplegaron 5G standalone (5G SA) a partir del segundo trimestre de 2022.

Además de reseñar el despliegue de redes 5G en la región, el reporte remarca el uso de otras bandas medias para esta tecnología. En particular se destacan las de 1,7/2,1 GHz (conocida como AWS), 2,3 GHz y 2,5 GHz. Estos despliegues han sido registrados en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

“Las bandas medias son relevantes para el desarrollo de redes 5G, ya que ofrecen una combinación de propagación de señal y ancho de banda que posibilita el despliegue de diferentes casos de uso de banda ancha móvil mejorada (eMBB) y comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC). Aunque esta clase de bandas no siempre está disponible para uso inmediato, ya que pueden requerirse medidas de limpieza o migración de servicios preexistentes”, explicó José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

El reporte también brinda una serie de aplicaciones que permiten a los servicios 5G en estas bandas mejorar el desarrollo de distintos sectores de la economía. En particular se reseña el aprovechamiento de realidad extendida, la minería y la aplicación en servicios públicos.

El estudio ya se encuentra disponible para descarga en BrechaCero.com.

