Bangkok: Un infectado con COVID-19 escupe a varios pasajeros de un tren antes de morir.Las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de Bang Sue, en Bangkok, registraron cómo un hombre infectado con coronavirus escupió a otros pasajeros que compraban boletos para agarrar el tren y momento más tarde murió.

El fallecido fue identificado como Anan Sahoh, de 56 años de edad, quien recientemente habría vuelto de Pakistán.

Tras subirse en el tren, el hombre comenzó a sentirse mal, con tos y vómitos. Durante el trayecto, personal del tren le recomendaron bajarse, pero su estado mejoró momentáneamente y el hombre decidió seguir su viaje, luego de esto su cuerpo fue hallado sin vida en el baño.

Un análisis post mortem por Covid-19 arrojó un resultado positivo, por lo cual el vagón en el que ocurrió el deceso en el que se estima que viajaron otros 15 pasajeros fue desinfectado.

Las autoridades ahora buscan al pasajero que recibió el escupitajo por parte de Anan, por temor a que continúe propagando el virus. Sin embargo, aún no se ha podido establecer su identidad.

