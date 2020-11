Barbara Castellanos es la Imagen de la Edición 24 de Sport Magazine.

Para Cerrar el 2020 a lo grande traemos para ustedes la edición número 24 de Sport Magazine, misma que cuenta con una portada de lujo, se trata nada más y nada menos que de la modelo venezolana Barbara Castellanos, quien reveló sus secretos para tener un cuerpo fitness y algunos de sus proyectos para el próximo año.

También abordamos temas que giran a favor de la salud, la estética, la moda, el turismo, el entretenimiento, deporte, entre otros contenidos de interés colectivo.

Castellanos forma parte de la extensa lista de talentos venezolanos que han sido portada de esta prestigiosa revista venezolana. Laura Chimarás, Gizel Mobayed, Bárbara Sánchez, Chyno Miranda, Leo Aladana , Rosangelica Monasterios y Melissa Rauseo fueron algunos de los rostros de Sport Magazine.

En esta oportunidad llegamos nuevamente de manera impresa . Ajustándose a la cuarentena preventiva por el covid-19, hemos decidido exponer nuestra nueva edición en las clínicas y consultorios más exclusivos de Venezuela, además nos encontramos felices por el regreso a los gimnasios más vip de Caracas.

Es importante mencionar que este Proyecto venezolano va de la mano en la presidencia está a cargo de Diego Manuel Pereira, Joseph Daniel Herrera en la vicepresidencia, en la gerencia Jhoser Durán,y como directora editorial Soreny Salazar Velarde. Mientras que de la logística de esta edición 24 se encargó el periodista Jesús Bastidas.

“Sport Magazine”, es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano. Sus directivos apuestan a reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

A partir del 23 de noviembre la podrán encontrar en la plataforma digital www.issuu.com : Sport Magazine Ve e impresa en los diferentes espacios antes mencionados.

Para estás y otras informaciones, puede seguir la cuenta oficial de la revista



en Instagram: @sportmagazineveoficial

Nota de Prensa:

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.



