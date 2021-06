Barras energéticas de Quínoa, Avena y Pasas

Para estos días tan ajetreados con un sin fin de actividades, te traemos esta nutritiva y deliciosa receta que encantará a grandes y chicos… Barras energéticas.¡¡¡ Deliciosas!!!

Ingredientes :

1/4 de taza de aceite de oliva 1/2 taza de miel 3 cucharadas de semillas de quínoa 2 tazas de avena en hojuelas 1 taza de pasitas Pasos: 1 .- Calienta el horno a 350° F.

2 .- Deposita el aceite con la miel en una olla a fuego bajo.

3 .- Aparte, mezcla en un tazón el resto de los ingredientes.

4 .- Acomoda papel encerado en el fondo de un molde para horno y sirve en éste la mezcla de chía, avena y pasas.

5 .- Vierte la miel con el aceite caliente en el molde.

6 .- Compacta todos los ingredientes y lleva a hornear por 20 minutos. Deja enfriar y corta con un cuchillo afilado

