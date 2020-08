Batido de leche de almendras y aguacate para empezar el día

Con este batido de leche de almendras y aguacate vas a comenzar el día de la mejor manera: con adecuados nutrientes y con un aporte ideal de energía, muy necesario para que tu cerebro “se encienda” y se sienta fuerte, despejado.

Si bien es cierto que a más de uno le puede preocupar el aporte calórico de esta combinación, es necesario saber lo siguiente: son grasas saludables que cuidarán de tu corazón y que, además, te ofrecerán esa adecuada saciedad con la cual dejar de picar entre horas.

Sus beneficios son múltiples y su sabor delicioso. No debes perder la oportunidad de probarlo. En este artículo te explicamos todo lo que puede hace por ti y cómo debes prepararlo.

¿Tomamos nota?

Leche de almendras y aguacate, una combinación llena de vitalidad

El mejor momento para tomar este batido de leche de almendras y aguacate es por las mañanas. En caso de hacerlo a media noche o por la tarde puede resultar demasiado “energético”, no obstante, cada persona puede valorar sus necesidades personales.

Asimismo, otro aspecto que conviene tener en cuenta es que la leche de almendras no debe contener azúcar. Podrás encontrar interesantes opciones en las tiendas de dietética e, incluso, por qué no, preparar tú mismo esta bebida tan saludable.

Te indicamos a continuación cuáles son los principales beneficios de los dos ingredientes que vamos a incluir en nuestro batido.

Las almendras, fuente de salud

Las almendras nos permiten prevenir múltiples enfermedades del corazón. Basta con comer unas 5 o 6 almendras por día para beneficiarnos de dos de sus componentes estrella: los ácidos grasos monoinsaturados y sus poderosos flavonoides.

y sus poderosos flavonoides. Las almendras, además, son muy ricas en arginina, magnesio, cobre, manganeso, calcio y potasio. Todo ello nos ayuda a reducir el colesterol malo o LDL.

malo o LDL. Un aspecto que nos encanta de las almendras es que se las considera como uno de mejores alimentos para el cerebro. Gracias a la riboflavina y L-carnitina, mejoran la actividad neurológica y nos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo.

Gracias a la riboflavina y L-carnitina, mejoran la actividad neurológica y nos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo. Su aporte de grasas monoinsaturadas nos ayuda a reducir la velocidad con la cual la glucosa se libera en el torrente sanguíneo.

Ingredientes

1 vaso de leche de almendras (200 ml)

½ aguacate

Preparación

Te vamos a ofrecer dos deliciosas opciones. Esta primera receta es más ligera y puede ser muy adecuada para ayudarnos a perder peso , porque conseguiremos sentirnos saciados hasta la hora de comer.

, porque conseguiremos sentirnos saciados hasta la hora de comer. Para esta primera propuesta, lo más importante es conseguir leche de almendras orgánica y sin azúcares. Si sabes o tienes tiempo de prepararla en casa, será, sin duda, la mejor opción.

Si lo deseas, puedes incluir leche de almendra fresca , de ese modo, conseguiremos un batido muy refrescante. Para llevarlo a cabo basta con añadir el medio aguacate en la batidora y verter después el vaso de nuestra bebida vegetal.

, de ese modo, conseguiremos un batido muy refrescante. Para llevarlo a cabo basta con añadir el medio aguacate en la batidora y verter después el vaso de nuestra Bate bien hasta que veas que el aguacate se ha homogeneizado con la bebida de almendras. ¡Ya lo tienes listo!

Opción 2: con chocolate negro

Ingredientes

1 vaso de leche de almendras (200 ml)

½ aguacate

1 cucharadita de chocolate negro en polvo (5 g)

Preparación

Este batido es para esas mañanas en que te apetezca algo diferente, algo con más cuerpo, sabor y, por qué no, con más beneficios.

El chocolate negro sin azúcar es otro alimento que le encanta al cerebro , así que, ¿por qué no regalarnos esta opción? Para ello, a la hora de llevar todos los ingredientes a la batidora (el medio aguacate y el vaso de leche de almendras) solo tendrás que añadir una cucharadita de chocolate en polvo.

, así que, ¿por qué no regalarnos esta opción? Para ello, a la hora de llevar todos los ingredientes a la batidora (el medio aguacate y el vaso de leche de almendras) solo tendrás que añadir una cucharadita de chocolate en polvo. Bate bien y disfruta.

¡Te va a encantar!

