Bautizarán el libro ROCK VZLA 1959-2019 escrito por Félix Allueva

La Fundación Nuevas Bandas, Provea y Redes Ayuda, en alianza con Cultura Chacao, La Mega, Polar Pilsen y Fundación Bigott, presentarán el nuevo libro ROCK VZLA 1959-2019, que trata sobre la historia del rock venezolano desde su nacimiento hasta nuestros días, desde la óptica de Félix Allueva, presidente de la Fundación Nuevas Bandas e historiador del Rock venezolano, tema del que ya había escrito en su libro Crónicas del Rock fabricado acá (1998). La cita es para este sábado 25 de enero, a las 3:00 p.m., en el Banco del Libro (Av. Luis Roche, Altamira Sur), en un evento enmarcado en la iniciativa #MúsicaXMedicinas de Provea y Redes Ayuda, donde, además de shows en vivo, el libro será intercambiado por medicinas al público asistente.

Durante la celebración de la edición de este trabajo, que compila 60 años del #RockVe, habrá varias actividades. Entre estas, la proyección del documental Maracaibo: Cuna del Rock Venezolano, dirigido por Angelvis Gotera, como apertura del bautizo, que será presentado por el periodista Gregorio Montiel Cupello. También se contará con las presentaciones en vivo de invitados especiales como Wilmer Franco (ganador Festival Nuevas Bandas 2019), Philipp Scheer (Sibelius), Los Choppers, Ensamble B11 y Jorge Spiteri. También habrá expoventa de discos de vinil de Caracas Calling, con varios puestos de memorabilia musical, en todos los formatos y para todos los gustos. A su vez, habrá una cantidad de libros al público, que podrán ser intercambiados por cuatro fármacos vigentes.

ROCK VZLA es una continuación de las publicaciones anteriores de Félix Allueva de la serie Crónicas del Rock Fabricado Acá, en la que se se plasma la historia del Rock hecho en Venezuela, desde su nacimiento en el estado Zulia en el año 1959, hasta la generación V-Rock del presente, con anécdotas, historias ocultas, testimonios y recuerdos de Allueva, con sus más de 30 años trabajando en la gestión cultural criolla.

Para +info: @nuevasbandas

Imágenes: María Fernanda Burbano

En : Notas de Prensa