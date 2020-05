Bayern superó 1-0 al Dortmund

El Bayern Múnich (1º) dio un paso casi definitivo para ganar su octava Bundesliga consecutiva este martes 26 de mayo al vencer 1-0 en la cancha del Borussia Dortmund (2º), que queda a siete puntos del gigante bávaro cuando restan seis jornadas por disputarse.

Sin espectadores en el Signal Iduna Park, como obliga el protocolo sanitario establecido para reanudar el fútbol alemán tras dos meses de interrupción por la propagación del coronavirus, un gol de Joshua Kimmich en el 43 dio la victoria al vigente campeón.

Tras sumar dos victorias por cabeza desde que se retomara el torneo, los dos máximos aspirantes al título de una extraña temporada jugaban el partido clave.

En lugar de una caldera con 80.000 personas, el duelo estelar del fútbol germano se disputó en un inmenso recinto que fue un solar en una tarde veraniega.

Kimmich resolvió la tarde con una maravilla al borde del descanso. Tras robar el balón y triangular en la frontal, el polivalente mediocampista se sacó de la chistera un toque sutil para marcar con un globito por encima del arquero suizo Roman Burki.

