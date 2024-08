BCV amplía Cono Monetario Vigente con incorporación de dos nuevos billetes

Dos nuevos billetes serán incorporados al Cono Monetario vigente, como parte de la ampliación de la actual familia de especies monetarias.

Las nuevas piezas de Bs.200 y Bs.500, comenzarán a circular paulatinamente. Estos nuevos billetes vienen a complementar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional.

Las dos nuevas especies monetarias, tienen en su anverso la imagen de la Trilogía del Libertador Simón Bolívar y, en el reverso la imagen en conmemoración de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Nota de Prensa BCV

