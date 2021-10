Belankazar presenta “Estilo Caracas” en su primera edición

rata de un evento fashionista que se llevará a cabo este próximo 30 de octubre en el Boleíta Outlet Center ubicado en la región capital…

Belankazar Model Agency en compañía de B2B Marketing Consultores, Lehumig´s Makeup, y Boleíta Outlet Center, presentan la primera edición de “Estilo Caracas”; un evento que mostrará lo nuevo y más reciente de la moda venezolana a través de la exhibición protagonizada por destacados diseñadores de alta costura y marcas consagradas en el mercado de la confección.

El espectáculo se llevará a cabo este próximo 30 de octubre en el Nivel Feria del Boleíta Outlet Center (Caracas) y contará con la animación de Ana Sofía Rodríguez y Arnaldo Catanaima.

El show mostrará las nuevas colecciones de Miriam Villanueva, Wendy Ochoa, Arle Desing, Lázaro Sánchez, Adriana Milagros, KW Shop, Pámpanos, Mundo Saia, Koneko, Conceptos Desing, Kari68 Fashion, HH Jeans, y Raenrra.

El desfile de modas pondrá sobre el escenario a los graduandos y modelos más destacados de Belankazar; quienes tendrán el compromiso de desfilar las selectas piezas de estas exclusivas firmas y a partir de dicho colectivo le darán la bienvenida oficial a la temporada decembrina.

Para más información de “Estilo Caracas” pueden seguir las cuentas de Instagram: @belankazar @b2bmconsultores y @soylmmakeup / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

