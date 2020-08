Beneficios de la radioterapia de intensidad modulada

Ante la disminución de los procedimientos de braquiterapia (Implantes) en cáncer uterino

Se impone la radioterapia de intensidad modulada

La ciencia y los médicos no se detienen ante la adversidad de la escasez

Dadas las necesidades urgentes de atender el cáncer de útero y cuello uterino, en Venezuela se está aplicando el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada, IMRT, como una opción a los implantes-útero-vaginales, técnica mejor conocida como braquiterapia, que es el tratamiento más aplicado en este tipo de patología.

Este cambio de tratamiento lo hemos ofrecido como una alternativa, debido a que dichos implantes son colocados en pocos centros de salud y el acceso de las pacientes ha sido aún más restringido desde el inicio del periodo de pandemia en marzo de este año.

La información la suministraron Luisa Suárez y Giuseppe Figurelli, médicos egresados de la Universidad Central de Venezuela, especialistas en Radioterapia Oncológica del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, institución que lidera en Venezuela y América Latina en tecnología médica, dirigido por Wilson Mourad, médico especialista en vías digestivas.

“Y lo lamentable, -dijeron los expertos-, es que todas las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino y de útero requieren culminar su tratamiento para la cura radical de enfermedad, pero si no lo terminan, éste control se disminuye. Al no contar con los implantes uterinos, -agregaron-, les ofrecemos la radioterapia con intensidad modulada como una alternativa para lograr la finalización de su tratamiento oncológico”

Explicaron, que a través de la técnica del IMRT se distribuyen dosis con declives acelerados, empleando haces de radiación de intensidad no uniforme, en los que se modula o controla la intensidad de radiación para lograr altas dosis en el tumor y, al mismo tiempo, minimizarlas en los tejidos sanos adyacentes.

“La IMRT, en comparación con otras técnicas de planeación, ofrece la mejor posibilidad de separar las estructuras críticas cercanas al volumen tumoral. Los resultados de estudios preliminares y que analizan las curvas de distribución de dosis en las planeaciones e independientes del área tratada, está asociada con una sustancial reducción en la toxicidad asociada al tratamiento”, detallaron.

No nos detenemos

Si el mundo se paralizó con la Pandemia del Covid-19, el cáncer no se detiene y, sobre todo, en el útero y en el cuello uterino, que son la segunda causa de mortalidad de cáncer en la mujer en Venezuela.

Pero en la ciencia y en la tecnología no nos detenemos y para la planeación del tratamiento de IMRT se realizan fusiones de imágenes de resonancia magnética y/o PET.CT con imágenes de tomografías simples y/o contrastadas del caso.

“Contamos con un equipo en el que intervienen médicos en radiología, medicina nuclear, bioquímica clínica y radioterapia con el soporte altamente capacitado de técnicos, personal especializado para aliviar la angustia de los pacientes ante la difícil situación de que no llegue su tratamiento a nuestro país”, dijeron Suarez y Figurelli.

