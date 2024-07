Falleció Benji Gregory famoso por la Serie ALF: De la fama infantil a un trágico final

Benji Gregory: De la fama infantil a un trágico final

Sus orígenes

Benjamin Gregory Hertzberg, conocido profesionalmente como Benji Gregory, nació el 26 de mayo de 1978 en Panorama City, California. Provenía de una familia con tradición artística: su padre, tío y hermana eran actores, y su abuela trabajaba como agente. Rodeado de este ambiente, Benji se familiarizó con el mundo del espectáculo desde pequeño.

Comienzos en televisión

A la tierna edad de cinco años, Benji comenzó a presentarse a audiciones para televisión. Su debut llegó en 1983 con un papel en la serie «The A-Team». A partir de ahí, participó en diversos programas populares de la época, como «La isla de la fantasía», «Cuentos asombrosos», «Dimensión desconocida» y «Punky Brewster».

La serie ALF: auge y caída

El papel que catapultó a Benji Gregory a la fama internacional fue el de Brian Tanner en la sitcom «ALF». Interpretado entre 1986 y 1990, Brian era uno de los hijos de la familia Tanner que acogía en su hogar a un alienígena peludo llamado ALF. La serie gozó de un gran éxito, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop de la década de 1980.

Sin embargo, la fama también tuvo un lado oscuro para Benji. Según relató en entrevistas posteriores, la presión del trabajo y la exposición pública le afectaron negativamente durante su infancia.

Decaimiento de su carrera

Tras la finalización de «ALF», la carrera de Benji Gregory comenzó a declinar. Participó en algunos proyectos más, como la película animada «Once Upon a Forest» (1993), pero no logró recapturar el mismo nivel de éxito.

Alejado de la actuación, Benji se vio envuelto en una serie de problemas personales, incluyendo depresión, consumo de drogas y problemas legales.

Su muerte

El 13 de junio de 2024, Benji Gregory fue encontrado sin vida en su auto en Peoria, Arizona. La causa oficial de muerte fue hipertermia, una condición provocada por el calor extremo. Tenía solo 46 años.

La muerte de Benji Gregory conmocionó a los fans de «ALF» y a la industria del entretenimiento. Se le recuerda como un talentoso actor infantil que luchó contra las presiones de la fama y los demonios personales.

Más allá de la fama

A pesar de su corta vida y el declive de su carrera, Benji Gregory dejó una huella imborrable en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su trabajo en «ALF». Su historia sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan los niños actores y la importancia del apoyo familiar y profesional en el mundo del espectáculo.

