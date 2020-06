Ingredientes de Berenjenas rellenas de carne y hongos:

Dos berenjenas 250 gr. de carne picada 150 gr. de champiñones 1/2 cebolla tomate frito queso para gratinar aceite vegetal o de oliva pimienta y sal.

Lavamos las berenjenas y las secamos. Las cortamos por la mitad (a lo largo).

Hacemos unos cortes en forma de cruz en la carne. Añadimos sal y aceite y tapamos con papel film. Introducimos en el microondas unos 4 o 5 minutos. Retiramos el papel film y le sacamos la carne a la berenjena, troceándola. Reservamos.

En una sartén con aceite sofreímos la cebolla picada y las setas. Agregamos la carne picada. Salpimentamos al gusto y añadimos la carne de la berenjena. En el fondo de las berenjenas añadimos un poco de tomate frito.

Añadimos encima la carne y espolvoreamos queso rallado. Lo metemos en el horno para que gratine unos minutos y ¡listas!

