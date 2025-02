Bermudas: una apuesta por la bachata urbana del cantautor Oscar Almonte ft. Carolyn Cruz

Santo Domingo, Rep. Dom. – El cantautor y compositor dominicano Oscar Almonte, en colaboración con la talentosa cantante Carolyn Rodríguez, lanza su nuevo sencillo titulado “Bermudas”, una cautivadora bachata urbana que promete conquistar los corazones de los oyentes. La canción, disponible desde el 12 de febrero de 2025, narra la historia de amor y complicidad de una pareja a lo largo del tiempo.

El sencillo es una apuesta fresca de bachata que conjuga elementos tradicionales con un toque moderno. La historia es un homenaje a los momentos sencillos, pero significativos que se viven en pareja, resaltando que el amor se forja en la cotidianidad y en las cosas simples.

Con este nuevo tema, ambos artistas consolidan su posición en la música latina, ofreciendo a sus seguidores una nueva joya musical que busca convertirse en uno de los temas más sonados en el 2025.

Tumbao Media Productions

