Bernie Sanders anuncia su respaldo a Joe Biden

El excandidato presidencial demócrata Bernie Sanders ha anunciado que respalda la candidatura de su exrival, Joe Biden. El senador ha realizado la declaración durante una aparición sorpresa en la transmisión en vivo del ex vice presidente estadounidense.

Sanders abandonó la carrera presidencial la semana pasada después de concluir que en un país afectado por la crisis no puede continuar una campaña que no será exitosa.

El senador por el estado de Vermont ha sido el último rival de Joe Biden para convertirse en el candidato demócrata en las próximas elecciones en EE.UU. en las que se enfrentará al actual presidente Donald Trump.

Por su parte, Trump comentó la decisión del demócrata de retirarse de la carrera presidencial. «¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren. ¡Si no fuera por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el supermartes!», tuiteó el mandatario minutos después del anuncio de Sanders.

