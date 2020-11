Asesores demócratas afirman que Biden retirará el apoyo a Guaidó y reanudará relaciones con Maduro.

De acuerdo a un artículo publicado en el New York Times, un asesor de la campaña de Biden, habrían afirmado que este retirará el apoyo a Guaidó y reanudará relaciones con Maduro.

De acuerdo a varios analistas consultados el apoyo del gobierno de Estados Unidos al interinato de Juan Guaidó cambiará en un giro de 180 grados desde el nuevo presidente tome posesión de su cargo en Enero de 2021, más aun cuando el periodo de la Asamblea Nacional se vence para esas fechas y los partidos opositores rechazaron ir a las elecciones que de acuerdo a la constitución del país sudamericano tocan para el mes de Diciembre de 2020.

La actual Asamblea Nacional debe elegir nuevas autoridades para este Diciembre y los partidos opositores en Venezuela cantaron fraude sin tener una prueba que presentar igual que Donald Trump el día electoral en Estados Unidos, prueba que todavía no ha presentado.

El artículo del New York Times indica:

«En Venezuela, los asesores de Biden transmitieron poca fe en seguir tratando a Guaidó, quien intentó sin éxito persuadir a las fuerzas armadas de romper filas con Maduro, como líder de facto del país. Un asesor principal dijo que la Casa Blanca de Biden buscaría entablar negociaciones con Maduro una vez que se fijara la fecha para la votación, y lo presionaría para que se comprometiera a realizar elecciones justas.

Cruz, el ex alto legislador latinoamericano en la administración Trump, dijo que la administración Obama dejó que la crisis en Venezuela se agravara..»

Asesores demócratas afirman que Biden retirará el apoyo a Guaidó y reanudará relaciones con Maduro was last modified: by

En : Política