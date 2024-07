¿BIDEN SE RETIRA?

En las ultimas horas y luego de semanas de ver los problemas de senilidad del actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden han aparecido cientos de mensajes presuntamente filtrados que afirman que se retiraría de la carrera a la reelección sin renunciar a la presidencia.

Los rumores más recientes se presume filtrados de su comando de campaña quienes presuntamente indicaron que con un anuncio oficial previsto antes del domingo 21 de Julio y antes de la convención Demócrata su retirada de la carrera a la reelección quedaría oficialmente anunciada.

Se presume que a pesar de su retiro, no se espera que renuncie a la presidencia ni respalde a otro candidato como la vicepresidenta Kamala Harris. La Convención Nacional Demócrata de agosto en Chicago se perfila como la primera convención negociada desde 1952, con posiblemente decenas de candidatos demócratas compitiendo por la nominación.

¿BIDEN SE RETIRA? was last modified: by