Bifi Apuesta Por El Talento Venezolano

“BF” conocido como Bifi es un compositor y productor puertorriqueño multiplatino, quien desde hace años ha trabajado con artistas importantes de la industria musical. Bifi fue nominado al Grammy y es ganador de diferentes premios como los BMI Awards, entre otros. Ahora, quiere expandir y seguir trabajando de la mano con talentos que hasta ahora no han tenido la oportunidad de darse a conocer.

Bifi es considerado uno de los productores más solicitados en la industria de la música latina, ha colaborado en algunos de los mayores éxitos de la música urbana; entre ellos “Baila, baila, baila” de Ozuna y se sumaron al remix J Balvin, Daddy Yankee, Farruko y Anuel AA, que se posicionó en el Billboard Latino #1. También agregó un toque de su versatilidad a “Mala santa” de Becky G y uno de los primeros y más grandes éxitos del trap latino que colaboró fue «La Ocasión» de De La Ghetto, Anuel, Arcángel y Ozuna y sin dejar a un lado la canción “Báilame” de Nacho, Yandel y Bad Bunny.

En su trayectoria musical se le puede añadir también su aportación en los comienzos de la carrera del fenómeno musical Bad Bunny, junto a Hear This Music.

‘BF’ también ha trabajado en temas musicales para películas, uno de ellos fue la canción “Pantera” de Charlies Angel interpretado por la estrella brasileña Anitta.

Otros que se suman a la lista de talentos que trabajan con Bifi son los artistas emergentes venezolanos que hacen parte de Universal Music en conjunto con el manejo de Play Music (disquera de ‘BF’ en sociedad con Cuna, que se dedica al crecimiento y evolución de los artistas nuevos), uno de ellos es Jerry Di que generó éxito con la canción ”Mi cuarto” que cuenta con más de 600 millones de reproducciones y Jeeiph con más de 150 millones de reproducciones por ”Bonita”. Y Kmikid que es el nuevo integrante quien se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Decirme”.

No sólo estrellas de la música han trabajado con él, en estos momentos influencers como Kimberly Loaiza y las venezolanas Nicole García y Lele Pons se suman.

Bifi recientemente trabajó como compositor en los siguientes proyectos: 5 temas del nuevo disco “Quién contra mí 2” de Yandel, ”Antes que salga el sol” de Natti Natasha junto a Prince Royce, que en estos momentos se encuentra #1 en la lista de Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay, y “Aloha” con Beéle, Rauw Alejandro, Maluma y Darell el cual está número 1 en las radios de Colombia.

