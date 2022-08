Big Soto, Aron Piper y Mora lanzan “Serotonina”

El exponente venezolano colabora por primera vez con estos importantes y cotizados artistas de talla mundial en un tema bajo el sello de Rimas

Caracas, julio 22 de 2022.- Hace unos cinco años comenzó en Venezuela un movimiento underground que, a través de redes sociales, se consolidó con mucha fuerza en el mundo de la música en el país. Ahora, los exponentes de Trap son los más cotizados, dentro y fuera de nuestro territorio.

Uno de ellos es Big Soto, quien cada día gana más terreno dentro del mercado musical internacional, y eso lo demuestra con este nuevo sencillo promocional: “Serotonina”. El cantante une su voz a dos estrellas mundiales en un tema que salió este jueves 21 de julio en todas sus plataformas sociales.

El primero de ellos es Mora, artista urbano de origen boricua que además explota su gran talento también como productor. El otro es uno de los actores españoles más deseados del mundo gracias a su participación en la serie de “Élite”: Aron Piper. Éste también ha dado pasos grandes y certeros en la música desde el año 2020, por lo que para Soto es un honor trabajar con él.

Con un ritmo cargado de música electrónica, Big Soto muestra una vez más que es capaz de ofrecer propuestas musicales diferentes sin alejarse del género que lo identifica desde sus inicios. La letra de “Serotonina” se basa en “dos personas que se encuentran y sienten que hay una conexión, solo que no terminan de concretar”, cuentan sus intérpretes.

El sencillo cuenta con un video oficial, rodado en Madrid, España, bajo la dirección del venezolano Alpernía y la producción de Entre familia films. Este está disponible en el canal de Youtube de Big Soto desde hoy a la 1.00 p.m., mientras que la canción ya puede ser disfrutada en las plataformas digitales de los famosos artistas.

