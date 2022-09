Big Soto y Danny Ocean se unen para relatar lo “Chimbo” de un desamor

Los reconocidos artistas venezolanos juntan sus talentos como cantautores para crear un trap alternativo que promete convertirse en un hit mundial

CARACAS, VENEZUELA.- El cantautor venezolano Big Soto fusiona su talento con el de Danny Ocean para crear “Chimbo”, una canción de desamor que narra la historia de una ruptura amorosa haciendo referencia al momento donde te quedas a la deriva sin saber qué hacer con todo eso que se construyó en la relación.

“El nombre del sencillo refiere a la reacción con mala intención o la ‘falsedad’ que existió en la promesa que pudo haber ocurrido en una relación” contaron los intérpretes quienes, cabe destacar, fueron los encargado de componer “Chimbo” mientras que la producción musical estuvo a cargo del también venezolano Neneto.

El video dirigido por Nuno Gómez y filmado en Ciudad de México, es una sátira visual del juicio entre los actores Jhonny Deep y Amber Heard, donde los protagonistas son los cantantes interpretando el tema en medio de la parodia realizada para expresar lo “Chimbo” que les dejó la separación.

Big Soto se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género urbano que lo ha llevado a conquistar todos los rincones de Latinoamérica y así crear música en compañía de artistas de talla internacional como lo es Danny Ocean.

David Leal