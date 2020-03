Bill Gates advierte : «Se perdió la oportunidad de controlar el brote, deben poner todo EEUU en cuarentena ahora mismo»

Bill Gates advierte : «Se perdió la oportunidad de controlar, deben poner todo EEUU en cuarentena ahora mismo»

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que EE.UU. dejó pasar su «oportunidad» de controlar el brote del nuevo coronavirus sin tener que optar por la paralización del país porque el Gobierno no «actuó lo suficientemente rápido» en las primeras etapas de la pandemia.

En una entrevista en vivo para el programa TED Connects, el magnate aseguró que EE.UU. debió haber «estado en aviso» desde enero. Los primeros casos de covid-19 fueron reportados por primera vez en China a finales de diciembre, aunque el virus pudo haber existido antes sin ser detectado.

Respecto a las leves medidas preventivas adoptadas por Washington basadas en el distanciamiento social —a fin de evitar daños económicos graves—, Gates cree que «no hay un punto medio» entre el virus y el costo para las empresas.

«Es muy difícil decirle a la gente: ‘Sigue yendo a restaurantes, ve a comprar casas nuevas, ignora esa pila de cuerpos en la esquina, queremos que sigas gastando porque hay algún político que piensa que el crecimiento del PIB es lo que cuenta'», opina el filántropo.

Gates considera que EE.UU. necesita aumentar drásticamente sus kits de pruebas para la enfermedad y sugiere un cierre de la nación de entre seis y diez semanas para «evitar» escenarios como el ocurrido en Wuhan, la ciudad china donde se originó la pandemia, y el que actualmente sufre Italia.

Fuente. RT

