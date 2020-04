Bill Gates pronostica cuándo estará lista una vacuna contra el COVID-19. En particular, este empresario estadounidense destacó la vacuna Moderna-NIAID que financia la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), un consorcio internacional con sede en Oslo (Noruega) que apoya junto a su esposa, Melinda Gates.

Esa iniciativa entró en su primera fase de ensayos con humanos el pasado 16 de marzo y mientras que otras comenzarán a probarse en mayo, pero Gates estima que ninguna estará lista hasta septiembre de 2021.

Durante un chat en vivo en la plataforma LinkedIn que 10 de las alrededor de 100 vacunas contra el covid-19 que están en desarrollo «son muy prometedoras».

Regreso a la normalidad

Respecto a EE.UU., Bill Gates estima que no podrá reducir las medidas de distanciamiento social hasta finales de mayo sin arriesgarse a que haya un resurgimiento en los casos de covid-19.

Una vez que haya controlado esa pandemia, su país podrá «manejar las fábricas, realizar trabajos de construcción» y permitir que sus estudiantes regresen a los centros educativos, aunque los eventos deportivos tendrían que esperar «hasta que haya una vacuna disponible y suficientes personas la reciban».

