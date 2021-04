Biólogo venezolano ganó el Energy Globe Award por programa de conservación de tortugas marinas

Biólogo venezolano gana el Energy Globe Award por programa de conservación de tortugas marinas.

El biólogo marino venezolano Clemente Balladares recibió el Energy Globe Award 2020 en representación de Venezuela por el programa de conservación de tortugas marinas que desde hace 17 años lleva adelante en el golfo de Paria, estado Sucre.

Balladares es coordinador de Programas de Conservación en la Dirección General de Diversidad Biológica del Minec y ha sido responsable del programa de conservación de tortugas marinas junto a la comunidad de la población costera de Macuro, en Sucre.

El programa cuenta además con el apoyo de la entidad sin fines de lucro See Turtles y la ONG ambientalista venezolana Provita.

La iniciativa premiada ha implicado el seguimiento y protección de sitios anidación en las costas de Macuro, así como un programa de educación ambiental con participación de la comunidad gracias al cual cambió la actitud de los pobladores y el saqueo de nidadas de las tortugas pasó de un 88% al 7% en 10 años.

El proyecto contempla continuar con el monitoreo del crecimiento y la protección de tres especies de los quelonios marinos, de las cuales la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es la más abundante pero también la más amenazada no solo por su uso como fuente de proteínas sino para por el uso de su caparazón en artesanías, a pesar de ser una especie protegida.

El Energy Globe Award, que es considerado uno de los premios medioambientales más prestigiosos del mundo, se otorga a las mejores soluciones para luchar contra el cambio climático.

En la postulación del proyecto, Balladares señaló que las tortugas marinas son importantes para el ecosistema del Golfo de Paria debido a su papel en los ecosistemas oceánicos para controlar a los depredadores de larvas de peces y competidores de arrecifes de coral.

