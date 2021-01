BioNTech Fabricará 2.000 millones de dosis de su vacuna en 2021, a ese ritmo la población mundial quedará inmune en 4 años.

La empresa alemana de biotecnología BioNTech estimó este lunes estar en condiciones de producir “2.000 millones de dosis” de la vacuna contra el covid-19 hasta fines de 2021, mucho más que la anterior estimación de 1.300 millones de dosis.

BioNTech, asociada al gigante estadounidense Pfizer, llegó a esta nueva estimación a partir del “nuevo estándar” que permite administrar 6 dosis por frasco en lugar de 5, según un documento publicado en su sitio internet. BioNTech cuenta también con la “expansión de sus actuales instalaciones”, incluyendo la entrada en funcionamiento de otra planta de fabricación europea en Marburgo (Alemania) esperada para febrero.

