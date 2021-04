Bitcoin: una revolución en el mundo del dinero criptográfico

La innovación ha mostrado un avance masivo en los últimos años, mejorando la calidad de vida de las personas. Si hablamos del mejor cambio en el ámbito del dinero, Bitcoin se lleva ese premio. Bitcoin es un tipo de dinero digital que ha afectado positivamente a las personas y ha reducido la utilización del efectivo estándar.

Bitcoin no tiene existencia física, por lo que transportarlo es tan fácil como llevar contigo tu teléfono móvil. Sin embargo, todavía hay personas que no están convencidas sobre el uso de Bitcoin, debido a informaciones erróneas que surgieron en el pasado. Pero una vez que hayas usado Bitcoin, seguramente no buscarás otra opción.

Algunas cosas sobre Bitcoin que debes saber

Al usar dinero tradicional, sabes que hay una autoridad de por medio y que obtenerlo requiere de trámites y documentación. Hay pautas y reglas estrictas actualizadas por la autoridad pública, que deben ser seguidas por cada persona que necesite obtener dinero fiduciario.

Por esto, Bitcoin es una excelente alternativa, ya que facilitarán toda tu actividad financiera a través de sitios web como startupxplore.com/en. No hay ningún requisito de documentación, lo que implica que todo es sencillo. Hay un sinfín de propósitos para los que los bitcoins se utilizan ahora mismo. Esto motiva a utilizar Bitcoin de manera constante. Si sientes que los bitcoins solo sirven para trading, no conoces todo su potencial.

Se ha demostrado que Bitcoin es la criptomoneda más reconocida, y casi todos los sitios minoristas han comenzado a aceptarlo como método de pago. Después de utilizar Bitcoin por primera vez, sin duda lo convertirás en tu modo principal para hacer pagos.

Algunas personas no usan Bitcoin porque no conocen bien sus características. En realidad, debes investigar y elegir bien la billetera y el intercambio de criptomonedas que usarás, para que tu trading esté protegido. Puedes hacer trading de Bitcoin sin estresarte por ningún problema.

No te imaginas cuánto tiempo puedes ahorrar usando Bitcoin. No es necesario ir al banco para almacenar tus bitcoins, ya que se encuentran en internet y se guardan en una billetera digital única en su tipo.

Es mejor comprar Bitcoin a precios más altos en vez de optar por minarlos por tu cuenta, porque entonces necesitarías de equipos informáticos sumamente avanzados e internet de alta velocidad, así como mucha energía eléctrica, para resolver problemas y ecuaciones matemáticas. Entonces, si estás pensando en minar, puedes dejarlo en el momento adecuado para que no tengas la posibilidad de fallar.

¿Qué hace que Bitcoin sea excepcional en comparación con el dinero tradicional?

Muchas personas que realizan intercambios por altos montos desean permanecer en el anonimato. Esto es imposible usas dinero fiduciario, porque este es emitido por las autoridades y estas tienen absoluto poder sobre él. En cualquier momento en que se produzca un intercambio de una gran suma, las autoridades están prácticamente preparadas para percibirlo. Esto es lo que desilusiona a la gente sobre el dinero tradicional, ya que su identidad se descubre de inmediato.

Conclusión

Es posible que no supieras que los intercambios utilizando Bitcoin son completamente anónimos, y son difíciles de rastrear. No importa cuánta suma de dinero y número de intercambios harás, nadie podrá rastrear esa transacción hasta ti. En cualquier caso, una cosa que debes recordar es que tendrás todo el poder para saber sobre estos intercambios. En este sentido, sin duda habrías percibido que los bitcoins son el tipo ideal de dinero digital que todo el mundo debería utilizar.

