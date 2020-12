Bitoqueao insiste con su sencillo “No me dejes en visto”

Bitoqueao insiste “No me dejes en visto”

La agrupación venezolana, que subió el ánimo de todos con su “Encuentro Fabuloso” y “Delivery de Besos,” cierra 2020 con el estreno de un pegajoso tema que le canta a los amores ignorados en los chats de teléfonos celulares

A pocos días de entrar en la cuenta regresiva para culminar un complejo 2020, Bitoqueao se viste de estreno con “No me dejes en visto”, su más reciente sencillo.

Luego de promover un “Encuentro Fabuloso” e invitar a quedarse en casa disfrutando de los afectos o cumpliendo los hobbies pendientes, la agrupación encabezada por el doctor Jorge Landaeta, conocido artísticamente como Jolan, promocionó una encomienda cargada de sentimiento con el tema “Delivery de Besos”. Atento a su labor como médico y al mismo tiempo, a su proyecto musical, se apoyó en las bondades de la música para alegrar a los venezolanos que permanecieron en sus casas durante todos los meses de cuarentena.

Ahora, Bitoqueao le canta al amor en nombre de todos aquellos que dejan en visto en el celular y a pesar de ser ignorados – o dejados en azul- insisten en recibir algún tipo de respuesta con “No me dejes en visto”.

“Esto es algo que le pasa a muchos, y vaya qué terrible es que te dejen en “azul” y que ni siquiera te respondan. Esta canción le canta a esos amores que te rompen el corazón porque te ignoran, aunque a veces ese silencio tenga una causa de fondo que desconocemos”, comenta Jolan en torno a la canción producida por Arturo Cabrera (ACB MUSIC) y escrito por Johann Morales y Enghel. Además del contagioso ritmo que caracteriza a Bitoqueao y que destaca por una rica fusión de sonidos, “No me dejes en visto” fue grabado en colaboración con Kid G, de Proyecto 1, quien le imprime un toque distinto a la interpretación del tema que desde ya promete ser el himno de quienes se sienten ignorados en los populares chats de teléfonos móviles, aunque en ocasiones la ausencia de la respuesta que queremos nos haga caer en suposiciones que poco tengan que ver con lo que en realidad sucede.

El videoclip de este tema se estrenará en los próximos días y como es costumbre con los audiovisuales de Bitoqueao, tendrá un mensaje de fondo: abundan las razones para dejar en visto a alguien y no siempre implican romperle el corazón.

“No me dejes en visto” llega a las emisoras de radio de todo el país y las principales plataformas digitales desde este viernes 04 de diciembre. Además, cierra un productivo año para Bitoqueao, que esta semana conquistó el primer lugar del conteo general del Record Report con “Delivery de Besos” luego de 17 semanas en cartelera.

Siempre enfocado en trabajar para crear nuevas canciones y conectarse al público a través de la música, Bitoqueao seguirá trabajando en nuevas canciones para mantener los ánimos arriba en 2021.

