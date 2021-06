Bitoqueao se atreve con “Estación 1204”

(@MinayaPR) Bitoqueao muestra su lado más pícaro con «Estación 1204», su más reciente canción promovida mundialmente por Producciones OYE.

Caracterizada por la fusión de ritmos y sonidos con letras inéditas, la agrupación venezolana apuesta a un pegajoso reggae al estilo Bitoqueao, que aporta nuevos aires a su proyecto musical y desborda irreverencia.

«Estación 1204″ fue escrita por Jolan, Arturo Cabrera y Zairiana Materan, y forma parte del álbum que preparan en la actualidad, titulado “Que hablen”.

El tercer tema promocional del grupo encabezado por Jolan, cuenta con la producción de Arturo Cabrera y la mezcla a cargo de Alfredo Matheus Diez, reconocido compositor y productor multiganador del Latin GRAMMY® que ha trabajado con Shakira, Prince Royce, entre otros.

“Esta canción es un atrevimiento, nos salimos de la zona de confort para adentrarnos en un ritmo natural del trópico pero con nuestro toque Bitoqueao, con músicos increíbles, de la talla de Lee Levin en la batería, Euro Zambrano en la percusión y Juan Camilo Escorcia en el acordeón, entre otros”, comenta Jolan en torno al tema que cuenta con un videoclip que se puede disfrutar en su canal oficial de Youtube Bitoqueao Live.

El audiovisual fue dirigido por Miguel Mardeni y cuenta una simpática historia que transcurre en la realidad virtual de la Estación 1204, un lugar para hacer reales las más variadas fantasías.

En el clip se puede apreciar a parte del equipo de Bitoqueao en algunos momentos de la historia “conociendo nuestras rutinas de cuidado ante el Covid y manteniendo un cordón de seguridad en nuestro circulo de contactos, cuidamos las medidas de bioseguridad, todos nos hicimos las pruebas y aprovechamos al máximo la jornada de grabación, por lo que apelamos a nuestra propia gente para que fueran extras, y quedamos contentos con el resultado» expresa Jolan, líder de la banda.

«Disfrutamos mucho haciendo el videoclip, porque de alguna forma fue una oportunidad para reunirnos nuevamente, para crear, divertirnos y darle forma a esta historia. No niego que moríamos por abrazarnos, pero tuvimos que contenernos y seguirlos acumulando, sabemos que más temprano que tarde todo volverá a la normalidad, retomaremos los escenarios, las giras y los buenos momentos”, acota Jolan, a quien está acompañado por Zai, vocalista de la agrupación, durante el performance del videoclip.

Estación 1204 está disponible en las principales plataformas de música y también se podrá escuchar en las principales emisoras de radio del país. Movidos por la ilusión de hacer música, los integrantes de Bitoqueao siguen trabajando en nuevas canciones para poner al disfrutar al público; también, apuestan a conseguir nuevamente el sitial de honor como “Artista del Año” del Record Report que en 2020 lograron tras sonar con insistencia y posicionarse en la cartelera con los temas «Encuentro Fabuloso», «Delivery de Besos» y «No me dejes en visto».

Bitoqueao se atreve con “Estación 1204” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente