BlackMulatto, garage rock crudo y visceral hecho en Colombia

El dúo colombiano presenta su EP ‘Dirty Songs’, una experimentación de riffs retentivos con letras que abordan temáticas de diversión, amor, enojo y angustia todas abiertas a interpretaciones individuales.

BlackMulatto es una banda colombiana conformada en 2018 por Juan Carlos Jaramillo (batería) y Johnny Urrego (bajo y voz) con el objetivo de experimentar sonidos, buscar la complementación de los dos instrumentos y responder cuestionamientos sonoros individuales y colectivos.

A su contundencia musical, este dúo le inyecta una dosis de adrenalina que viaja por diferentes estados anímicos en sus canciones expresando situaciones y vivencias de sus integrantes.

‘Dirty Songs’ es su EP debut, un trabajo experimental lleno de riffs retentivos y una dinámica constante. Las letras abordan temáticas como diversión, amor, enojo y angustia todas abiertas a interpretaciones individuales.

«En ‘Dirty Songs’ mezclamos temas y experiencias personales con historias imaginarias. Musicalmente buscamos una línea de percusión muy dinámica con fills, silencios y explosiones de energía. En el bajo exploramos diversidad de efectos, octavadores, subs, whammys, overdrives y mezclas experimentando toda una gama de sonoridades», comenta el dúo.

‘Dirty Songs’ fue producido, grabado y mezclado por Alejandro ‘Lelo’ Arango en Volta Studio. La masterización estuvo a cargo de Sebastián Lopera.

Uno de los sencillos del EP es ‘Frío’, una canción fuerte, una cachetada. El tema mantiene un feeling alto y habla de un desamor y la oportunidad de devolver la moneda.

Otro sencillo del EP es ‘Little Dance’, una canción que se compuso a partir de un collage de ideas. El título del tema y el coro del mismo es divertido y genera retentiva en quien lo escucha. El video se grabó en el marco de un show de BlackMulatto en el Festival Internacional Rock al Río y está acompañado de unas visuales creadas por Vannessa Machado.

Las canciones y el sonido de BlackMulatto tienen influencias de grupos como Arctic Monkeys, Black Sabbath, Queens of the Stone Age, Foo Fighters y Royal Blood. Su propuesta musical busca exprimir energía y adrenalina de todo aquel que los escuche.

«Es importante que las personas se tomen el tiempo de descubrir nuestra propuesta musical porque es un proyecto dinámico, experimental, creativo y constante evolución», concluye el dúo.

Dentro de los planes que tiene BlackMulatto para este año es seguir haciendo música. El dúo ya se encuentra trabajando en su próximo lanzamiento ‘Sé que me odias’ de la mano de Andrés Sierra y Nicolás Parra de La Doble A con su estudio Verne Producciones (@verneproduce).

