Blast55 lanza su nuevo tema, ‘A Marte’

‘A Marte’ es un viaje que evoca romanticismo en estos tiempos difíciles en donde amar es uno de los actos más revolucionarios.

Blast55 inicia el año con nueva música que hará parte de su próximo EP ’20/20′ y que verá la luz en el presente año. La agrupación de punk rock colombiana también tiene las ganas intactas de poder volver a los escenarios de forma segura y en la medida que la pandemia lo permita para cantar en vivo todas sus canciones a sus fieles y pasionales seguidores.

‘A Marte’ es su nuevo lanzamiento, una declaración de amor en donde se reconocen las imperfecciones y se resalta la importancia del otro. Es una invitación a dejar que la mente viaje y, por un momento, se deje llevar por el idilio que produce el amor.

«Es una canción que empezamos a trabajar antes de que comenzara la pandemia y que surgió después de que Mario Andres La Rotta (guitarrista) nos mostrará el riff con el que inicia. La letra surgió de varios escritos que tenía Juan Pablo Patiño (cantante) y con el tiempo le dimos forma con la colaboración de nuestro productor Mateo Urbano», recuerda el bajista Juan Camilo Moreno.

A nivel sonoro, la base punk rock de Blast55, así como el trabajo de segundas voces compuestas por Nicolás Villamizar, están presentes en la canción. Sin embargo, el grupo hizo uso de elementos como el bossa nova para evocar el romanticismo.

«Es una canción para recordar, para esos días cuando se necesita un empujón para sonreír», agrega el guitarrista Nicolás Villamizar.

El video de ‘A Marte’ saldrá a la luz en las próximas semanas y contará con la colaboración de la artista colombiana Isabel Espinal (@Paper.props), quien ha elaborado unos elementos en papel, los cuales le darán una estética especial al clip.

Dentro de los planes que tiene Blast55 para el primer semestre de 2021 está publicar su EP ’20/20′, participar en el compilado musical Neo Travel Kit II con la canción ‘Sin miedo a perder’ y realizar colaboraciones con el cantautor colombiano AJ Rúa y las bandas Todo Niño Paga y Cuatro x Cuatro.

«Somos una banda dedicada a explorar los sonidos del rock, pero no nos da temor mezclar el bossa nova con el punk rock. Nos gusta hacer canciones con mensajes positivos», enfatiza el baterista Jose Lenes.

«Condenamos las malas acciones de los funcionarios públicos con la misma fuerza que decimos te amo. Los invitamos a escuchar nuestra propuesta musical y compartirla, pues gracias a esas acciones los artistas independientes podemos tener sostenibilidad», concluye Juan Pablo Patiño.

Durante sus más de 20 años de carrera, Blast55 se ha caracterizado por ser uno de los grupos más destacados en la escena punk rock colombiana gracias a su perseverancia y constancia musical.

Fundada en 1999 en Bogotá, Blast55 es una banda colombiana conformada por Juan Pablo Patiño en la voz, Juan Camilo Moreno en el bajo, Nicolás Villamizar en la guitarra y segundas voces, Mario Andrés La Rotta en la guitarra líder y Jose Lenes en la batería.

