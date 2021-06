Blast55 viaja al espacio para lanzar el video de su canción ‘A Marte’

Hace tan solo unos días, la banda colombiana Blast55 presentaba al mundo su nueva canción ‘A Marte’, una declaración de amor en donde se reconocen las imperfecciones y se resalta la importancia del otro. Es una invitación a dejar que la mente viaje y, por un momento, se deje llevar por el idilio que produce el amor.

Para seguir potenciando su nuevo lanzamiento, el grupo conformado por Juan Pablo Patiño en la voz, Juan Camilo Moreno en el bajo, Nicolás Villamizar en la guitarra y segundas voces, Mario Andrés La Rotta en la guitarra líder y Jose Lenes en la batería lanza el video oficial de la canción, un trabajo en equipo lleno de calidad y creatividad.

El clip, protagonizado por los integrantes de Blast55, fue grabado en el garaje de una casa que se transformó en un ambiente espacial desde donde se aprecia el planeta tierra.

«Los props (Piezas de papel) fueron realizados por la artista colombiana Isabel Espinal @paper.props y contamos con el apoyo de Ahora Producciones (Producción de luces y humo). Incluimos más de 45 estrellas, 3 meteoritos, más de 10 asteroides y algunos planetas que, al igual que la nave espacial y el astronauta, hacen parte de la estética espacial del video», comenta Juan Camilo Moreno.

«La música tiene el poder de transportarnos y ‘A Marte’ es una canción que invita a dejarse llevar. El video más que una historia secuencial, muestra a la banda tocando en un mirador marciano, en un espacio imaginario donde el rock y amor convergen», agrega Juan Pablo Patiño.

La dirección y edición del clip estuvo a cargo de Juan Pablo Patiño, la dirección de arte y postproducción & Animaciones fue hecha por Isabel Espinal y la producción de luces y efectos en set lo realizó Fabio Zambrano de Ahora producciones.

«Nos basamos en el nombre de la canción para definir la estética del video y reforzar el juego de palabras: A Marte», enfatiza Nicolás Villamizar.

Blast55 tiene claro que sí es posible realizar trabajos de calidad con presupuestos limitados cuando hay conexión entre los equipos de trabajo, cuando se tiene una línea clara de ejecución de tareas y cuando, sobre todo, se tiene mucho amor por lo que se hace.

«Como banda independiente somos conscientes de la importancia de la autogestión (hazlo tú mismo) y la cooperación con artistas como Isabel Espinal que, en este caso, contribuyen al desarrollo de ideas», cuenta Jose Lenes.

