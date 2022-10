Bleu obtuvo el premio «Mejor Artista Nuevo de Hip-Hop» en los iHeart Music Awards 2022

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El artista nominado al Grammy Bleu (fka Yung Bleu) actualmente se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado “Love In The Way”, con la reina del rap Nicki Minaj, en todas las plataformas digitales a través de la distribución de Moon Boy University/EMPIRE.

El disco marca la primera colaboración entre los dos artistas, con Bleu entregando su voz suave y aterciopelada en la pista animada acompañada de las letras emocionales de Minaj, trayendo un éxito que está causando sensación en las vías respiratorias.

El cantante, compositor, productor y empresario continúa su meteórico ascenso al estrellato con su último cuerpo de trabajo, una continuación de su álbum de 2021, MOON BOY, que rompió el Billboard Top 200 y le otorgó dos certificaciones de platino de la RIAA.

Es importante mencionar que el artista multifacético desde que irrumpió en la escena musical en 2017 con su atasco lento de alto impacto «Miss It», continúa acumulando millones de seguidores en todo el mundo con sus intrincados flujos tanto como rapero como sensual cantante de R&B bajo su alter ego Bleu. Vandross. Mientras acumulaba más de mil millones de reproducciones en streaming y YouTube en los últimos años con una serie de éxitos amorosos como «Unappreciated» y «Ice on My Baby», con sede en Alabama logró otro hito importante, anotando su primer Hit Billboard Hot 100 con «You’re Mines Still», presentado para ser visto por el artista global Drake, del EP 2020 de Bleu, Love Scars: The 5 Stages of Emotions.

Su muy esperado álbum de seguimiento MOON BOY (2021), que estuvo acompañado por una lista de artistas destacados de primer nivel, incluidos Ne-Yo, Gunna, Chris Brown, Kehlani y Kodak Black, debutó como el álbum número 1 de la semana, aterrizando en el puesto número 1 en las listas independientes de Billboard, en el puesto tres en las listas de R&B/Hip Hop de Billboard y en el puesto 12 en el Top 200 de Billboard antes de obtener las certificaciones de platino de la RIAA por «Baddest» y «Beautiful Lies» acumulando múltiples elogios, incluida una nominación al Grammy 2021 (escribiendo crédito en el álbum ‘Back Of My Mind’ de H.E.R.) y ganando «Mejor Artista Nuevo de Hip-Hop» en los iHeart Music Awards 2022, 2021 Soul Train Awards «Mejor Artista Nuevo”, y 2021 BET HHA «Mejor Artista Nuevo».

